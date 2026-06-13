お笑いコンビ・ピースの又吉直樹（４６）の作品がまた一つ生まれた。人気イラストレーター・たなかみさき（３３）とコラボし、書き下ろしのショートストーリーも収録された初の共著「失恋カルタ」（Ｇａｋｋｅｎ）が４日に発売された。社会現象にもなった小説「火花」の発売から１１年。様々な作品を作り続ける発想の源や小説執筆とコントなどの台本作りの共通点、さらに、米国で活動を続ける相方・綾部祐二（４８）との未来につ