◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディス第２日（１２日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）卓球五輪金メダリストを父に持つ中国の１６歳のアマチュア、劉宇婕（リュウ・ユジ）が４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算６アンダーの１５位で決勝ラウンドに進んだ。中国卓球協会会長も歴任した父・劉国梁（リュウ・コクリョウ）氏（５０）が見守る中、将来の親子金メダルを目標に掲げた。２位