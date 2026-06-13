元レスリング世界女王で、現在はボクシングに挑戦している山本美憂（５１）が、プライベート姿を披露した。１３日までに自身のインスタグラムを更新し、ＹｏｕＴｕｂｅの一部をショート動画で紹介し「本編は１４日の２０：００です！」と呼びかける。ボクシングに挑戦する様子に密着したようで、食事する姿を撮影。山本は「計量１日前です」と説明し、「朝起きて１．３（キロ）オーバー。あしたは計量１時だから、あともう２〜