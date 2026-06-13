◆米大リーグブルワーズ―フィリーズ（１２日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ブルワーズの右腕Ｊ・ミジオロウスキー（２３）が、本拠のフィリーズ戦に先発。ＭＬＢが公式に球速測定を開始して以後で先発投手として史上最速となる１０４・５マイル（約１６８・１キロ）を記録した。同右腕は６日のロッキーズ戦で１０３・７マイル７マイル（約１６６・９キロ）の新記録を作ったばかりだっ