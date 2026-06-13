2026年6月、サッカーW杯がいよいよ幕を開けた。今大会の森保ジャパンは「史上最強」との呼び声も高い。悲願のベスト8進出、さらに「その先」に到達することはできるのか。【一覧表あり】20位〜1位までのランキング結果を一気に見る今回、「文春オンライン」では、歴代のW杯日本代表メンバー（1998年〜2022年）のうち、本大会での出場経験がある選手を対象に「あなたの心に残る最高の選手は？」というテーマでアンケートを実施