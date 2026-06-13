日本サッカー史上屈指の天才・小野伸二さんが、現日本代表の核を担う天才・久保建英選手の胸中に迫るスペシャル対談。これまで幾度となく跳ね返されてきた、ワールドカップ（W杯）ベスト8の壁。次こそはその壁を打ち破り、「W杯優勝」という最高の景色へ――。そんな究極の高みへとたどり着くために、今の日本代表に必要な鍵となる力とは何なのか、聞きました。「ちょっと変な焦りがある」25歳を迎える久保の素顔対談が行われたの