【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】Ｗ杯日本代表は１２日、米ナッシュビルの拠点で練習を行った。長く主将を務めた遠藤（リバプール）の離脱から一夜明け、追加招集された町野（ボルシアＭＧ）を除く２５人が参加した。練習の冒頭、雨が降るピッチに長友（Ｆ東京）の声が響いた。「腹から声を出せ」。新たに主将に就いた板倉（アヤックス）に向けられた言葉に、選手たちは表情を緩めた。ランニングでは板倉が先頭を