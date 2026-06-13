◇ア・リーグアストロズ―ロイヤルズ（2026年6月12日カンザスシティ）アストロズの今井達也投手（28）が12日（日本時間13日）の敵地で行われたロイヤルズ戦に先発したが、わずか2/3回、38球で4安打5失点となり降板した。初回にいきなり9得点の援護をもらって上がったマウンド。先頭のジェンセンに7球粘られた末に中前打を許すと、続くウィットに四球を与え、無死一、二塁からオアンクアンティノに中前打され失点。続くガ