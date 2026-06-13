トルコで走行中のバスの前にネコが歩いてくる瞬間がカメラに捉えられた。ネコは頭に缶がはまっていて前が見えなくなっていたが、運転手がバスから降りて救出した。一方、アメリカでは、警察官が迷子になっていたロバ2頭を発見、飼い主に無事送り届けたという。まさか…頭に缶がはまったネコトルコ・マラティヤで2月19日に撮影されたのは、バスが停車する瞬間だ。突然、運転手が停車させた理由は、バスの前で動く黒い影だった。ふら