クローゼットや納戸、押し入れなど、部屋の照明だけでは少し見えにくい場所は意外と多いもの。そんな場所で手探りになったり、スマホのライトを使ったりするのは少し面倒ですよね。そこでおすすめなのがダイソーのセンサー付きライト。収納スペースや廊下などの明かり不足が気になっている場所で大活躍しますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：人感・明暗センサー LED ロングバーライト（Type-C・白色）価格：￥550（税