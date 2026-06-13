PCで作業していると、ふとしたときにどのキーだったか忘れてしまうことがありますよね。わざわざネットで調べなくても、ダイソーの『ショートカットキーステッカー』が一発で解決！ショートカットキーをまとめたステッカーで、貼るだけでいつでも確認できて作業が捗ります。購入時の注意点も含めて詳しくご紹介します！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ショートカットキーステッカー（Windows／Excel）価格：￥110（税込