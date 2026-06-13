ダイソーで購入した『天ぷら敷紙』が、予想以上の便利アイテムでした。見た目を華やかにするだけでなく、余分な油をしっかり吸収してくれるため、揚げ物が最後までサクサク。さらにお皿が油で汚れにくくなり、面倒な洗い物もぐっと楽に。ネットで話題になるのも納得の実力です。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：天ぷら敷紙価格：￥220（税込）サイズ（約）：185mm×240mm内容量：40枚販売ショッ