作者自身の葛藤や経験から生み出された登場人物のセリフは異様にぶっ刺さる。Xへ投稿された『新卒社畜の夢をバーテンダーが潰そうとする話』は、夢を抱きながらもどこかで諦めている人の胸を打ち、さらには背中を押してくれる読切漫画だ。 【漫画】『新卒社畜の夢をバーテンダーが潰そうとする話』を読む 登場人物の詳細な心理描写と、大胆な展開が魅力的な本作を手がけた古河コビーさん（@fu