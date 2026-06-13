お弁当やおにぎりを作るとき、ちょっと遊び心をプラスしたいなら、セリアで手に入るユニークなコラボグッズがおすすめです。「世界の謎と不思議に挑戦する」で有名な雑誌の世界観を、そのままお弁当グッズに落とし込んだようなデザインはインパクト抜群！いつものランチがなんだかミステリアスな雰囲気に変わります♡【詳細】他の記事はこちらオカルト雑誌とお弁当グッズがコラボ！セリアの『ムー アルミホイル』商品名：ムー