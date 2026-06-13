ダイソー歴8年の筆者がほぼ毎日愛用しているのが、ダイソーの『土鍋風アルミ卓上鍋（黒、IH対応、シリコーンカバー付）』。1,100円とは思えない実力で、ブランド品の圧力鍋や土鍋を試してみても結局これに戻ってきてしまう優秀さで。8カ月使ったリアルな状態と、ふっくらご飯が炊ける愛用ポイントをご紹介します！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：土鍋風アルミ卓上鍋（黒、IH対応、シリコーンカバー付）価格：￥1,100（税