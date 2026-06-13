02年に結成の5人組バンドLACCO TOWERは12日、公式サイトを更新。25年11月6日夜に自家用車を運転中、単独事故を起こして集中治療室に入るなどし、療養していたキーボードの真一ジェットが回復したことを報告した。一方で、素行が悪く「信頼関係を回復し、今後も同じ方向を向いて活動を続けていくことは難しいとの結論に至り、本人からの申し出を受け」脱退が決定したことも発表した。真一ジェットも声明を発表し「自分の素行の悪さ