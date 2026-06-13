元NMB48でタレントの本郷柚巴（ゆずは、23）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」に招待されたことを報告した。本郷は「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』にご招待いただきました出演されているアーティストの皆様が作り出す世界観に圧倒されました」と報告し、黒いシックなワンピース姿を投稿した。続けて「私自身Mrs. GREEN APPLEさんの曲で何度も助けていただきました。生