フリーアナウンサー古賀涼子（47）が12日までにインスタグラムを更新。子どもの修学旅行が民泊であることに不安を訴えた。「息子の修学旅行が民泊らしい。ママ友のほとんどが不安を募らせている。いや、私の知る限り、みんなである」と書き出し、保護者向け説明会より前に参加確認書の締切が設定され、その紙に何の前触れもなく『2泊目は民泊』とだけ書かれていた。子どもたちも学校から何も聞いていない。子どもたちの命を、先生