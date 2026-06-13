元TBSのフリーアナウンサー山本里菜（31）が12日までにインスタグラムを更新。清楚（せいそ）なノースリーブ姿を公開した。「襟にレースをつけることで華やかに」と書き出し「そしてボタンも同じ色にすることでさらに素敵に仕上がりました」と落ち着いた着こなしの姿を披露した。この投稿にフォロワーからは「綺麗なスタイル」「襟のレースがお洒落」「モデルみたいでめちゃくちゃカッコイイですね」などのコメントが寄せられてい