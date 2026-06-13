おばんざいバー「dimple」の女将も務める、グラビアアイドル柚月美美が12日にインスタグラムを更新。グラビアをアップした。柚月は「デジタル写真集切り抜き#Gカップばんばんざい」とコメントし、グラビアを投稿。アンニュイな表情のランジェリー姿や、瞳を閉じたランジェリー姿をアップしている。この投稿にフォロワーからは「なんか、えちえちで良いね」「こんな表情生で見てみたい」「最高の作品です」とコメントが寄せられて