元宝塚歌劇団月組トップで女優の瀬奈じゅんが、12日までにインスタグラムを更新。子供たちとのかくれんぼの様子を投稿した。瀬奈は「今日も今日とてかくれんぼ」と、子供たちと家の中で遊ぶ様子をアップした。最近の投稿では「すぐに見つけてしまうと息子激オコなので、見つけても見つけてないフリをします」とも記していた。この日は「もう、見つけられないフリ、無理よ。それでも大げさに驚いてみせる、芸歴34年。まだまだ修業が