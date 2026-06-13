◆米男子ゴルフ下部ツアーオキュネット・クラシック第２日（１２日、米テキサス州タスコサＧＣ＝７０９１ヤード、パー７０）２位で出た石川遼（カシオ）は４バーディー、１ボギーの６７で回り、通算７アンダーの４位で決勝ラウンドに進んだ。首位とは２打差。杉浦悠太（フリー）は１イーグル、４バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７０で、３アンダーの２５位で予選を突破した。日本ツアーの２０２０―２１年シーズ