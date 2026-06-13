アイドルグループ「MelMi」メンバーの五百木いおが、12日までにインスタグラムを更新。ハイレグ衣装姿をアップした。五百木は「いっぱいいっっぱい見てほしいお〜」とコメントし、ウエスト近くまで大胆にカッティングされた、超ハイレグレオタード姿を投稿。曲線美の引き立つ、大胆な姿を披露した。この姿にフォロワーからは「いおちゃんしゅごい」「えっちすぎる」「ハイレグ美人」とコメントが寄せられている。五百木は11月21日