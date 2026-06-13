歌手の工藤静香（56）が12日、インスタグラムを更新。雑誌「美ST」掲載を告知した。工藤は「美ST8月号は6／17発売！」とPRし、白いワンピース姿を公開した。さらに「ポーチの中身を紹介させていただいます」と動画でポーチの中身を解説。愛犬をモチーフにしたヘアクリップや、こだわりのメイク用品を紹介している。この投稿にフォロワーからは「爽やかしーちゃん」「透明感すごい。。」「美美美魔女」「50代には見えないですね」と