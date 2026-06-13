◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１３日、栗東トレセン昨年の有馬記念以来の実戦となるミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が最後に動いた。坂路に入ると序盤こそゆったりと入ったが、最後は馬なりで軽く伸ばし、ラスト１ハロンは１２秒５（全体は６１秒７）をマークした。高柳大調教師は「休みが長かったので、軽く馬なりで伸ばすイメージ。追