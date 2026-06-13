◆米大リーグロイヤルズ―アストロズ（１２日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）アストロズのＹ・アルバレス外野手（２８）が敵地のロイヤルズ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。１回２３号２ラン＆２４号満塁と１イニング２発６打点で、シュワバー（フィリーズ）に並んでメジャー全体のホームランダービートップに並んだ。２３号は右腕アビラの外角球を流し打って左翼席に叩き込むと、打者一巡で迎えた２