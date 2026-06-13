元サッカー北朝鮮代表で“人間ブルドーザー”の異名を持つ鄭大世が、11日放送のABEMAオリジナルバラエティー『資産、全部売ってみた』に出演。北朝鮮代表時代の後悔を涙ながらに語る一方で、妻とともに新たな夢へ挑む姿を見せた。【写真】鄭大世の元大韓航空トップCA美人妻・ソヒョンさん同番組は、芸能人が自らの資産を売却し、新たな夢の実現を目指す“人生再スタート応援バラエティー”。今回は鄭が登場し、サッカー人生の