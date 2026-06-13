◇インターリーグドジャース−ホワイトソックス（2026年6月12日シカゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）は12日（日本時間13日）の敵地でのホワイトソックス戦でスタメンから外れた。試合途中には負傷者リスト（IL）入りしている敵軍の村上宗隆内野手（26）とベンチからジェスチャーで交流する場面が見られた。3回、ドジャースの攻撃が始まると、大谷が敵軍ベンチにいる村上に対し、両手を両耳付近に近づけるジェスチャー