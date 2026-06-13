俳優杉本哲太（60）が、12日までにインスタグラムを更新。遠藤憲一（64）とのツーショットを投稿した。杉本はテレビ朝日系ドラマ「未解決の女警視庁文書捜査官」で共演した際のオフショットを投稿し「遠藤さんとも久しぶりにご一緒できてうれしかったです」と記した。青空をバックにした笑顔の2人に、フォロワーからは「さわやかで最高にカッコ良すぎる」「仲良さそう」などのコメントが寄せられた。