◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１３日、栗東トレセン史上３頭目の連覇を狙うメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）はＤＰコースに入った。単走でゆったりと落ち着き、折り合いもスムーズに最終調整を終えた。ＤＰコースに入れるのは、２着となった大阪杯の前日調整以来。好走した前走を踏襲した最終調整に、石橋調教師は「引っ張るところもなく、落