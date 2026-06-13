イングランド2部ブラックバーンの元日本代表FW大橋祐紀（29）が、新シーズンに向けて抱負を語った。湘南から広島を経て24年夏にブラックバーンへ移籍、2年目の昨季は途中出場も含めて38試合全てに出場、前シーズンより1点上回る10点をマークした。6月下旬から3年目のシーズンへ向けてトレーニングがスタートするが、さらなるステップアップと日本代表復帰を目標に掲げた。大橋はまず、2年目のシーズンを、こう振り返った。「1