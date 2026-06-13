気象予報士の久能木百香さん（34）が12日、インスタグラムを更新。沖縄旅行を報告した。久能木さんは「雨の晴れ間の沖縄へ目を開けるのが眩しいほどの日差しを浴びました！宮古ブルーの海も太陽でキラキラに」と報告し、旅行の様子を写真でアップした。美しい海の風景や、ショートパンツ姿で海を満喫する姿を披露している。この投稿にフォロワーからは「マーメイド」「常夏少女」「最高ですね!」「素敵な笑顔」とコメントが寄