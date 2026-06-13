ホルムズ海峡に停泊する船舶群をオマーン側から撮影＝11日/Stringer/Reuters（CNN）イランのアラグチ外相は12日夜、ホルムズ海峡の今後の管理に関する声明が「近く」発表される見込みだと明らかにした。イラン学生通信（ISNA）によると、アラグチ氏はイラン国営テレビの取材に対し、当該の声明はオマーン政府と共同で発表されると述べた。ホルムズ海峡はイランとオマーンの領土の間に位置している。この発言は、米国とイランの合意