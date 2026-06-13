グラビアアイドルでコスプレーヤーの伊織もえが12日、インスタグラムを更新。ビキニ姿の写真を公開した。投稿された写真では、白地にりんごなどのフルーツがたくさん描かれたビキニを着用した伊織が、椅子に座りポーズを決めている。木製の窓枠が見える明るい室内で撮影された様子だ。投稿には、りんごやビキニなどのスタンプとともに、「gravure」「グラビア」「Swimware」のハッシュタグが添えられた。この投稿に「いおりん可愛