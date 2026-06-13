岸谷五朗・香夫妻の息子で実業家の岸谷蘭丸が１２日配信の「しくじり先生俺みたいになるな！！」（ＡＢＥＭＡ）に出演し、タレントのゆうちゃみにＤＭを送ったが?無視?されていることを明かした。岸谷は「絶滅したネアンデルタール人からＡＩとの向き合い方を学ぶ」と題して授業を行った。ホモ・サピエンスはコミュニティを築き情報を蓄積したことで進化。一方のネアンデルタール人は家族以外のコミュニティを作らず、情報が