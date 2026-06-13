グレン・パウエル主演、リチャード・リンクレーター監督によるNetflix製作映画『ヒットマン』（2023）が新たなシリーズ作品として開発中であることがわかった。米が報じている。 『ヒットマン』はパウエル演じる真面目な大学教授ゲイリーが警察に協力して「偽の殺し屋（ヒットマン）」に扮したことで、自分の隠れた才能を発揮していくアクション・コメディ。主演のパウエルは本作で脚本・製作も兼