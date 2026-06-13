北中米Ｗ杯の１次リーグＤ組第１戦米国―パラグアイ戦（１２日＝日本時間１３日、米国・ロサンゼルス）を前に開会式が開催された。韓国の大人気ガールズグループ「ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ」のＬＩＳＡ（リサ＝２９）が、抜群のスタイルを強調する純白の衣装で登場。キレキレのダンスを披露しながら、ともに人気歌手でナイジェリア出身のレマ、ブラジル出身のアニッタとともに大会公式ソング「Ｇｏａｌｓ」を熱唱した。式の最後に