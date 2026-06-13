タレントのギャル曽根（40）が9日、自身のブログを更新。名古屋発祥の喫茶店チェーン・コメダ珈琲で“決まって食べる”という3品のメニューを明かした。【写真】ギャル曽根が決まって注文する1品は…ホイップクリームがこんもり盛られた『シロノワール』コメダ珈琲は大好きな喫茶店だといい、「行くといつも食べるのは決まって3つ。たまごサンド。ホットドッグ。シロノワールのホイップ変更」と定番の注文メニューを紹介した。