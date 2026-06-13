史上最大規模のサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）が幕を開けた。開幕にあたり、元日本女子代表（なでしこジャパン）の澤穂希さん（４７）に大会の見所や日本代表への期待を語ってもらった。シンデレラボーイ、必ず出るＷ杯はサッカー選手ならほとんどの人が憧れ、目標としている場所です。２０１１年女子Ｗ杯ドイツ大会で優勝した時は、毎日の練習や試合でチームの結束力が高まり、自分たちが追い求めていたサッカーが出来上が