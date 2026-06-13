◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯)北中米大会の日本代表に追加招集されたFW町野修斗（26＝ボルシアMG）が12日（日本時間13日）、オランダとの1次リーグ初戦が行われる米テキサス州ダラスでチームに合流した。11日（同12日）に主将のMF遠藤航（33＝リバプール）がケガでチームから離脱。町野は前回22年カタール大会に続いて追加招集となったが、搭乗予定だった航空便が相次いで欠航。11日にベースキャンプ地の