「なにわ男子」の道枝駿佑さんの出演作には、本人の持つ透明感や真っすぐな雰囲気が役柄と重なった作品も多くあります。キャラクターの魅力を自然に引き出す姿が、「まさにハマり役」と感じた人も少なくありません。All About ニュース編集部は5月26日、全国10〜60代の男女300人を対象に「道枝駿佑出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「道枝駿佑のハマり役だったと思う出演作」ランキングを紹介します