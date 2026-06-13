佐々木朗希が先発も…【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間13日・シカゴ）ドジャースは12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦に臨んだ。珍しい地上波NHKで放送された一戦だったが、大谷翔平投手はスタメンを外れ、ファンからも嘆きの声が上がった。大谷は、前日11日（同12日）のパイレーツ戦では13号を含む4打席4出塁の活躍を見せていたが、7回に代打を送られて交代していた。球団は「左膝の炎症」と発表。状