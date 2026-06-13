2カ月前、甘えん坊の娘だった柴犬、現在は2匹の男の子のママになっている姿が、SNSで話題となっている。【映像】2匹の男の子と全力で遊ぶ様子（実際の映像）柴犬親子の牡丹ちゃん（4歳・母）と萩ちゃん（2歳・娘）。2カ月前は、お母さんの牡丹ちゃんに甘える 娘だった萩ちゃんだが、現在は萩ちゃん自身がお母さんになっていた。一緒に遊んでいるのは、生後43日の男の子たち、赤毛のゆずくん（生後43日）と黒毛のあおいくん（生