◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）日本代表が12日夜（日本時間13日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルから、14日（同15日）にオランダと1次リーグ初戦を戦うテキサス州ダラスに到着した。悪天候の影響で約1時間遅れの現地入り。負傷で離脱したMF遠藤航（リバプール）に代わって追加招集されたFW町野修斗（ボルシアMG）も合流し、26選手がそろった。この日はナッシュビルで全体練習を行い、セッ