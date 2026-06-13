◆米大リーグツインズ―カージナルス（１２日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ツインズのＢ・バクストン外野手（３２）が、本拠のカージナルス戦に「２番」・中堅」で先発出場し、２試合ぶりの２１号を放って、負傷者リスト入りで欠場しているホワイトソックス・村上宗隆内野手を抜いてア・リーグ単独２位に進出した。昨季自己最多の３５本塁打した右打ちのスラッガーは、６月に入りこれで出場した６試合