◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１３日、栗東トレセン大阪杯、天皇賞・春に続くクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は調整役の団野大成騎手＝栗東・斉藤崇史厩舎＝が騎乗して、坂路で最終調整を行った。前と後ろを僚馬に挟まれつつ、ゆったりとしたリズムを刻むように７２秒３―１６秒０。落ち着きもありながら、力強い走りで駆け上がった。見