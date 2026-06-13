◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１２日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、敵地・Ｗソックス戦のスタメンを外れた。前日１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦では左膝の炎症のため７回に途中交代していた。この日の試合前、ロバーツ監督は「検査でも異常は見つからなかった。膝が少し腫れただけで、うまく管理できる状態だ。ＩＬ（負傷者