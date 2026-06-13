夫婦間の話し合いのみで解決する日本で最も多い「協議離婚」のメリット・デメリットとは 夫婦間の話し合いのみで解決日本で最も多い「協議離婚」 協議離婚の流れ 夫婦が話し合いを重ね、離婚届を提出することで成立する協議離婚は、離婚の最もシンプルなかたち。はじめにやらなければならな相手に離婚の意思を切り出すことです。その後、離婚するかしないかを話し合い、離婚することに合意したら、お金や子どもについての条