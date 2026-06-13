手先が不器用で時間がかかってしまう場合の解決方法とは 手先が不器用で、何事にも時間がかかる 工作に取り組んだり、食事をしたりするとき手先が思うように動かせず、うまくできないことや、ほかの子より時間がかかることがよくあります。 例えば、こんな状況 画用紙に自分の顔を描くとき、クラスのみんなは終わっても、Ｒちゃんはまだ。最初にマルを描いた時点で、ペンを持ったまま止まっています。 あなた