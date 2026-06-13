ブレスレットを作る時のきれいな石の並べ方とは！？ひっくり返せるものは「円順列」ではなく「じゅず順列」で求めよ ブレスレットのつくり方 ５個の石でブレスレットをつくる ５種類の石に糸を通してブレスレットをつくるとき、いったい何通りのブレスレットができるでしょうか？この場合も円順列の求め方を利用できます。円順列の公式に当てはめると24通りです。（5－1）!＝4！＝4 × 3 × 2 × 1＝24通りところが、